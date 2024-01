Oppo A79 5G met beter scherm voor Benelux aangekondigd

Oppo brengt binnenkort de A79 5G in Nederland en België uit. Het mid-range toestel bevindt zich aan de onderkant van de markt maar krijgt wel een scherper beter scherm mee dan z'n voorganger.

De Oppo A79 5G belooft een redelijk voordelige 5G-telefoon te worden. En ditmaal met een FHD+ scherm, waar de A78 nog over een HD+ scherm beschikte. Hierdoor zullen beelden net iets scherper over komen.

Nieuwe Oppo A79 5G uitgebracht

Net als z'n voorganger krijgt de Oppo A79 5G een 50MP AI-camera waarmee portretfoto's en landschapsfoto's gemaakt kunnen worden. Aldus Oppo zelf. Door de beperkte beeldhoek van 77° voor de hoofdcamera plaatsen we daar onze vraagtekens bij. Voor een ware ultra-groothoeklens heb je toch al gauw 120° nodig. Er is nog een secundaire camera aanwezig van 2MP, maar die lijkt voornamelijk om diepte te kunnen herkennen.

Weinig te kiezen

De Oppo A79 wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 6020-processor. Deze draait op maximaal 2,2 GHz en beschikt over 8 kernen in totaal. Er zijn uitvoeringen met 4GB aan RAM en 128GB opslaggeheugen en 8GB aan RAM en 128 of 256GB opslag. Het lijkt er alleen op dat wij hier alleen de 4+128GB uitvoering krijgen.

Deze kleuren slaat Oppo (voorlopig) over

Ook qua kleur valt er niets te kiezen. Ondanks de aangekondigde kleuren Mystic Black, Dazzling Purple en Glowing Green, komt alleen de zwarte variant hier uit. De adviesprijs bedraagt €299. We verwachten de A79 5G al binnen enkele dagen in de winkels.