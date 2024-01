“Samsung Galaxy S24 Ultra kan met 5x zoomcamera toch 10x inzoomen”

Groot was de teleurstelling toen bleek dat de Galaxy S24 Ultra niet meer beschikt over een 10x zoom camera. In plaats daarvan past Samsung een 5x zoom toe. Toch hoeven we niet te treuren, zo blijkt uit verschenen presentatiemateriaal.

Want volgens Android Headlines is de kwaliteit die Samsung uit de 5x optische zoom van de Galaxy S24 Ultra weet te persen qua kwaliteit gelijk aan 10x optische zoom. Op onderstaande presentatie lezen we namelijk "50MP - 5x Optical Zoom & 10x Optical Quality Zoom". Niet de lens, wel de kwaliteit dus.

Camera specs van de S24 Ultra

Onduidelijk is hoe Samsung dit lukt. Het is mogelijk dat hiervoor de grootte van de sensor wordt gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat andere camerasensoren meehelpen en een derde mogelijkheid is dat dankzij AI het beeld opgepoetst wordt. Hoe dan ook, het is in ieder geval goed nieuws voor toch 10x zoom nodig heeft. Net als destijds bij de S23 Ultra.

Eerste geruchten

De eerste geruchten over een downgrade van de S24 Ultra telephoto-camera dateren alweer van september 2023. Toen melde @UniverseIce dat Samsung de 10x optische zoomcamera ging inruilen. Later zou blijken voor een 5x exemplaar. Dat is meer in lijn met wat Apple doet met haar Pro Max-modellen en is bruikbaarder voor dagelijks gebruik. Toch klonk al snel kritiek want het zoombereik van de Ultra wordt juist zo geroemd.

De tweet waar het allemaal mee begon

Voor de Galaxy S24 Ultra lijkt Samsung gekozen te hebben voor 1x, 2x, 3x, 5x, 10x en 100x zoom. Voor de zoomniveau's 1x, 2x, 3x en 5x geldt dat het optisch zoomen is, de rest gebeurt digitaal. Waarvan de 10x zoom qua kwaliteit overeenkomt met optisch zoomen. Hiervoor gebruikt Samsung in totaal een 200, 50, 12 en 10 megapixel camera.