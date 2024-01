Samsung Galaxy S24-telefoons krijgen mogelijk 7 jaar lang updates

Volgens insiders gaat Samsung de Galaxy S24-serie voorzien van 7 jaar aan beveiligings- en software-updates. Momenteel is dat nog 4 jaar.

Het was jarenlang een groot voordeel van iPhones: iOS-updates voor oude iPhones. Hoe anders is dat bij Android-smartphones. Vooral goedkopere mogen blij zijn met één update, en duurdere modellen vaak twee. Samsung verlengde dat voor geselecteerde Galaxy-modellen naar vier en Google overtrof dat recent met zeven jaar. En dan kan Samsung niet achterblijven.

Eerder gelekte S24-presentatie

Want volgens een gerucht dat bij Android Headlines verscheen zou Samsung voor de aankomende Galaxy S24-serie het update-beleid vernieuwen. Aanvullend bewijs hiervoor wordt niet gegeven. Toch zijn ze overtuigd dat Samsung de S24, S24+ en S24 Ultra zeven jaar lang updates geeft. Het zou dan niet alleen om beveiligingsupdates gaan maar ook om Android-upgrades.

Als de Galaxy S24 met Android 14 uitkomt betekent dat een upgrade naar Android 21 in het jaar 2031.

Ruimhartig updatebeleid

Samsung evenaart hiermee Google's updatebeleid. En dat is goed nieuws voor consumenten. Zij kunnen er verzekerd van zijn dat hun nieuwe mobiel voor vrijwel de gehele levensduur voorzien wordt van updates. Hopelijk wordt deze trend overgenomen door andere Android-fabrikanten.

Video-functie van Galaxy AI

Galaxy AI

Het is overigens de vraag hoe goed de Galaxy S24 modellen het na 2030 nog doen. Volgens hetzelfde Android Headlines zullen de Galaxy AI-functies tegen die tijd niet gratis meer te gebruiken zijn. De vele AI-functies is juist een groot verkoopargument voor de S24-serie. Mogelijk is Galaxy AI alleen de eerste twee jaar gratis, daarna kan een abonnement afgesloten worden.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S24 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy S24+ verkrijgbaar is E-mail