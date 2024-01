Dit zijn alle hoesjes voor de Samsung Galaxy S24-serie

@evleaks heeft zojuist op X/Twitter alle aankomende hoesjes voor de S24-serie geplaatst. De pret was van korte duur want Samsung heeft de afbeelding offline laten halen. Gelukkig vergeet het Internet nooit dus hier zijn de beelden.

Zoals elk jaar brengt Samsung naast een nieuwe Galaxy S-serie ook bijbehorende hoesjes uit. Iedereen wil z'n fonkelnieuwe telefoon natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. En daarom zijn we ook altijd erg nieuwsgierig naar de hoesjes. Alle cases voor de Samsung Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra staat hieronder.

Alle hoesjes voor de S24-serie (klik voor groot)

We zien cases voor alleen de achterkant, cases met een standaard, booklet covers, wallet cases en cases met prints. Voor ieder wat wils dus. Maar wie er niet blij mee is, is Samsung. Die hebben vlak na het verschijnen van de afbeelding op X hem offline laten halen. Willen ze nou aandacht voor hun aankomende S24-serie of niet?

Gevolg van eigen handelswijze

Samsung kondigt de S24-serie op 17 januari pas officieel aan maar nu al lekt vrijwel alles uit. En dat komt met name omdat Samsung, in tegenstelling tot Apple, partners alvast beeldmateriaal toezend. Die kunnen dat gebruiken om meteen na de lancering webpagina's online zetten om reserveringen aan te nemen of producten te verkopen. Een handelswijze die met risico's gepaard gaat, zo blijkt ook nu weer.

