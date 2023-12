Officiële renders tonen alle kleuren Samsung Galaxy S24

We hadden al persrenders gezien waarop de gehele S24-serie te zien was, maar nog niet individueel. Die van de Galaxy S24 zijn vandaag gepubliceerd, in alle toekomstige kleur-uitvoeringen.

De Galaxy S24 renders verschenen bij Android Headlines. We zien het toekomstige vlaggenschip van alle kanten, en in alle kleuren. Dat zijn 'Onyx Black', 'Cobalt Violet', 'Marble Grey' en 'Amber Yellow'.

De S24 van alle hoeken en in alle kleuren

Het lek van vandaag brengt ons naast afbeeldingen ook specificaties. Veel daarvan zijn elders al eens genoemd, maar sommigen zijn nieuw. Zoals het beeldscherm met een adaptieve verversingssnelheid van tussen de 48 en 120 Hz en een maximale piekhelderheid van 2500 nits. Hiervoor gebruikt Samsung haar nieuwe M13 OLED-paneel.

Twee verschillende processors

Zoals inmiddels wel bekend is, komt de Samsung Galaxy S24 uit in twee varianten. Eén met een Exynos 2400-processor, bedoeld voor verkoop in de EU, en een versie met de Snapdragon 8 Gen 3-processor voor verkoop in de VS. Helaas geldt dit ook voor de S24+ waarvan eerder nog het gerucht ging dat Europa uitsluitend de versie met Snapdragon kreeg.

Geen Gold maar Amber Yellow

De S24 camera's zullen grotendeels ongewijzigd zijn. Qua specificaties dan. De hoofdcamera krijgt naar verwachting een 50MP sensor, de ultra-groothoek een 10MP chip en dezelfde hoeveelheid megapixels voor de telephoto lens met 3x zoom. De S23 had nog een 12MP ultra-groothoek. De vernieuwing moet komen van de software in de vorm van One UI 6.1. Die zit volgens geruchten vol nieuwe AI-functies.

Iets grotere accu, nog altijd relatief klein

De batterijcapaciteit van de S24 komt volgens Android Headlines uit op 4000 mAh. Dat klinkt voor vlaggenschip-begrippen weinig, maar het is 100 mAh meer dan in de Galaxy S23. Helaas verandert er niets aan de laadsnelheden. Die blijft met maximaal 25 Watt achter op de rest.

S24 krijgt nu vlakke zijkanten

Samsung kondigt de Galaxy S24-serie begin 2024 aan. Verwacht naast de vier hierboven getoonde kleuren eenzelfde prijs als vorig jaar. Dat moet klanten in tijden van torenhoge inflatie overtuigen er één aan te schaffen.