“Screenshot bevestigt satellietcommunicatie Samsung Galaxy S24”

Er is een screenshot opgedoken van een Galaxy-telefoon waarop melding wordt gemaakt van noodcommunicatie via een satelliet. Eerder ging al het gerucht dat de aankomende Galaxy S24-serie beschikt over deze manier van communiceren. Dat zou een antwoord zijn op Apple's satellietdienst.

Apple introduceerde de dienst 'Emergency SOS via satellite' tijdens de onthulling van de iPhone 15-serie. Intussen zijn ook andere fabrikanten met soortgelijke diensten gekomen, waaronder Cat met de Cat S75. Van Samsung gaat het sterke gerucht dat de aankomende S24-serie over satellietcommunicatie beschikt. Dat beeld wordt versterkt met het opduiken van onderstaande afbeelding.

Het zou volgens Sammobile gaan om een screenshot van een Galaxy-telefoon. Hierop wordt uitgelegd hoe in geval van nood contact opgenomen kan worden. Eén van de opties is bij huidige Galaxy-telefoons nog niet mogelijk; via satelliet.

Emergency texts via satellite stelt de gebruiker in staat om noodberichten te versturen in gebieden zonder WiFi en mobiel bereik. Ook de dienst van Apple werkt momenteel uitsluitend met tekstberichten.

Satelliet redt levens

Apple's dienst heeft zich in de praktijk al bewezen. Zo kon een man uit LA na een autoongeluk z'n locatie doorgeven en werden verdwaalde bergbeklimmers in de Alpen gered. De dienst komt twee jaar gratis bij aanschaf van een iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max. Hoeveel de dienst daarna gaat kosten is nog onbekend.

Of Samsung de dienst ook tijdelijk gratis beschikbaar stelt is nog onbekend. Dat ligt wel voor de hand gelet op de gelijkenis met Apple's dienst. Voor Nederland de dienst weinig toegevoegde waarde hebben. Hier is vrijwel overal wel bereik.

