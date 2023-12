Samsung geeft tijdelijk Watch4 cadeau bij Galaxy S23, Flip5 of Fold5

Samsung heeft een leuke manier bedacht om de feestdagen extra onder de aandacht te brengen. Koop een Samsung Galaxy Z Flip5, Fold5 of model uit de S23-serie en krijg gratis de Samsung Galaxy Watch 4 4G 40mm. De aanbieding loopt tot 14 januari 2024. En ook bij de aankoop van een Galaxy S23 FE krijg je momenteel een cadeau.

Nu moet worden gezegd dat de Watch4 alweer een paar jaartjes oud is. Wat heet, zelfs de Watch6 is op moment van schrijven alweer een half jaar verkrijgbaar. Toch draait ook de Watch 4 op Wear OS 4.0 van Google en dat is hetzelfde moderne platform als waar de Watch 6 gebruik van maakt.

Gratis Watch4 cadeau bij selecte Galaxy-telefoons

Je ontvangt het slimme horloge, met 4G-ondersteuning, bij aanschaf van de Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Flip 5 of Z Fold 5. Het maakt daarbij niet uit waar je het toestel nieuw gekocht hebt, zolang dat maar in een Nederlandse (web)winkel was. De actie geldt van 18 december 2023 tot en met 14 januari 2024.

Voorwaarden en registreren

Alle voorwaarden lees je hier terug. Via eerder genoemde link kun je je ook registreren. Dat kan tot en met 14 maart 2024. Na het invullen ontvang je de Galaxy Watch4 thuisgestuurd.

Buds FE cadeau bij S23 FE

Ook Galaxy S23 FE-aanbieding

Samsung houdt vaker promoties of geeft cashbacks weg. Die houden we tegenwoordig bij op onze speciale Deals-pagina. Hierop staan alle acties en telefoons met kortingen. Ook wanneer je daar iets gratis cadeau bij krijgt. Zo staat daar momenteel ook de Galaxy S23 FE tussen. Daar krijg je tot 14 januari een gratis setje Galaxy Buds FE bij cadeau.