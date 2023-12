Onaangekondigde Motorola Moto G04 verschijnt op renders

Motorola biedt al enkele voordelige Moto-telefoons op de markt die zeer scherp geprijsd zijn. Maar het kan nog voordeliger zo lijkt want er de Moto G04 lijkt in aantocht. Renders daarvan zijn onlangs verschenen.

Beelden van de Motorola Moto G04 bereiken ons via MySmartPrice. We zien een telefoon in tenminste vier kleuren en met achterop wat lijkt op een dubbele camera.

De Moto G04 in 4 verschillende kleuren

Zoomen we in op de render dan zien we slechts een enkele camera en de tekst "16MP AI Camera". Het gaat hier dus onmiskenbaar om een eenvoudige instaptelefoon die nog onder de Moto G14 gepositioneerd gaat worden. Ondanks het eenvoudige camera-aanbod lijkt Lenovo wel een redelijk modern beeldscherm met schermgat toe te passen.

Wel of geen vingerafdrukherkenning

Welke toestelspecificaties de Motorola Moto G04 exact meekrijgt is nog onbekend. Wel zien we bovenop een 3.5 millimeter groot gat voor een bedrade koptelefoon. Hier staat ook de tekst "Dolby Atmos" bij waardoor ruimtelijk geluid afgespeeld kan worden. Onderaan is de USB-C poort te vinden om het toestel op te laden. We zien nergens een vingerafdrukscanner terug. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze in het scherm geïntegreerd is dus we vermoeden dat deze functie ontbreekt.