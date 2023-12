Honor X8b is iPhone 15-kloon met eigen Dynamic Island

Honor heeft de X8b aangekondigd. Die valt niet op vanwege z'n uiterst dunne behuizing van 6,78 millimeter, of z'n stijlvolle groene achterkant of zelfs maar z'n 108MP hoofdcamera. Nee, het is de pilvormige 50MP selfiecamera genaamd Magic Capsule. Net als Apple's Dynamic Island komt die met bijbehorende animaties.

Honor noemt de pilvormige uitsnede voorop de X8b de 'Magic Capsule'. Volgens Honor toont deze real-time extra app-informatie. In de korte demo van Honor zien we een timer die afloopt en een wekker. Of Honor meer eigen apps hier gebruik van laat maken of dat ontwikkelaars dat voor hun eigen apps kunnen implementeren is nog onbekend.

Honor met de nieuwe, maar toch bekend ogende, X8b

De grote uitsnede voorop is niet alleen voor de 50MP portretcamera. Hierin zit ook een selfie-flitser verwerkt die met zacht licht werkt voor natuurlijk ogende selfies. Achterop is ruimte gemaakt voor een 108MP hoofdcamera met veel detail. Ook aanwezig is een 5MP groothoek-camera en een 2MP dieptecamera. Blikvanger is het 6,7 inch grote AMOLED-scherm dat 2000-nits fel kan.

Extra dun met gevolgen

De behuizing is met 6,78 millimeter opvallend dun. Hierdoor was er geen ruimte voor een accu van meer dan 4500 mAh. Snelladen kan met maximaal 35 Watt en het opslaggeheugen is verkrijgbaar in versies van 128, 256 en zelfs 512 GB. Verwacht drie kleuren; Titanium Silver, Midnight Black en Glamorous Green die als enige met een motief achterop heeft.

Vraagprijs Honor X8b

Honor maakt voor de Honor X8b gebruik van de Snapdragon 680. Die chipset komt zonder 5G-ondersteuning en dat maakt dat de X8b waarschijnlijk niet overal verkocht gaat worden. Waar dat wel het geval is zal de vraagprijs rond de 200 euro liggen. Niet gek voor een iPhone 15-kloon.