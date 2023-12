“Samsung Galaxy S24-serie kan objecten uit video wissen”

Er begint steeds meer duidelijk te worden over de AI-functies waarmee de toekomstige Galaxy S24-serie wordt uitgerust. Naast enkele functies die we elders al gezien hebben krijgt video een aantal exclusieve functies. Eén daarvan is het weg kunnen poetsen van ongewenste objecten. Iets wat bij foto's inmiddels al gemeengoed is.

Iedereen kent wel photobombing, ofwel opzettelijk bij iemands foto te staan. Het is tegenwoordig niet zo moeilijk meer om dat achteraf te herstellen. Google bracht al eerder Image Eraser uit waarbij je ongewenste objecten of personen uit een foto kunt wissen. Iets soortgelijks voor video is er nog niet maar daar brengt de S24 mogelijk verandering in.

Opsomming van AI-functie in One UI 6.1 (klik voor groot)

Want volgens een bericht van @BennettBuhner krijgt de aankomende S24-serie, bestaande uit de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra, een functie die dit mogelijk maakt. Volgens de uitleg wordt het mogelijk om een object te selecteren waarna dankzij AI deze uit de gehele opname verwijderd wordt.

One UI 6.1

De functie zal onderdeel zijn van One UI versie 6.1, de gebruikersinterface die Samsung bovenop Android gebruikt. Deze versie zal in het teken staan van AI, ook wel kunstmatige intelligentie. Een andere video-functie die van AI gebruikmaakt is het verbeteren van de beeldkwaliteit. Zo worden belichting, korreligheid en stabiliteit verbeterd. Of dit op het toestel zelf gebeurd of dat hiervoor video's eerst naar de cloud gestuurd worden is nog onbekend.

Volgens het eerder genoemde bericht van @BennettBuhner lezen we verder dat we foto's achteraf vergroot kunnen worden door AI de rest in te laten vullen. Welke bijzondere resultaten dit oplevert zal tijdens de presentatie blijken. Ook zal AI met spraak overweg kunnen en achteraf samenvattingen van telefoongesprekken kunnen maken. Of van een grote tekst de belangrijkste punten kunnen geven.

Unpacked 2024

Alles zal duidelijk worden zodra Samsung haar bekende Unpacked evenement gehouden heeft. Dan moet het die eerst nog wel aankondigen. Tot op heden heeft Samsung dat nog niet gedaan. Verwacht wordt dat Samsung op woensdag 17 januari dit evenement houdt, maar zodra we nog geen uitnodiging hebben gehad is alles mogelijk.

