Er is een persafbeelding met daarop de Samsung Galaxy S23 FE verschenen. Deze Fan Edition-telefoon moet nog aangekondigd worden. Het voortbestaan van de serie was lange tijd ongewis, zo werd de S22 FE bijvoorbeeld nooit aangekondigd.

De afbeelding vandaag bereikt ons via MSPowerUser. We zien de Samsung Galaxy S23 FE in vier kleuren; groen, wit, zwart en een vrij harde kleur paars.

S23 FE in viertal kleuren

Uit de render kunnen we verder afleiden dat het toestel achterop over drie verschillende camera's beschikt. De S23 FE volgt hiermee de nieuwe ontwerpstijl die Samsung met de Galaxy S23 ingezet heeft. Voorop vinden we nog een selfiecamera in het scherm aan, waarbij verder de asymmetrische schermranden opvallen.

S23 FE aankondiging

Omdat er al enige tijd geen Fan Edition-telefoon meer is aangekondigd durven we niet te zeggen wanneer de S23 Fan Edition precies komt. Er bestaat een mogelijkheid dat dit pas rond de aankondiging van de S24 gebeurd. Samsung zou het toestel dan op dezelfde manier kunnen gebruiken als Apple met de SE-modellen doet. Daarmee is het een voordeliger alternatief dan het vorige model vlaggenschip.