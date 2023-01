Samsung Galaxy S23 Ultra

Al enige tijd praten we over de aanstaande Galaxy S23 Ultra van Samsung en diens 200MP camera. Via via krijgen we nu meer specificaties over die camera en kunnen we gaan vergelijken.

Laten we beginnen met de huidige Galaxy S22 Ultra. Die beschikt over een 108MP hoofdcamera met de volgende specificaties:

108 megapixel

1/1.33" ISOCELL HM3 (S5KHM3) sensor

0.8 µm pixels

f/1.8 diafragma

Volgens een bericht van Ice Universe krijgt de aankomende Galaxy S23 Ultra een hoofdcamera met onderstaande specificaties. De bekende lekker noemt z'n informatie "100% bevestigd".

200 megapixel

1/1.3" sensor

0.6µm pixels

f/1.7 diafragma

Het is onduidelijk welke sensor Samsung hiervoor gebruikt. Het heeft al de ISOCELL HP1 aangekondigd maar die is 1/1.22" groot. We vinden deze camerasensor terug in de onlangs aangekondigde Motorola edge 30 Ultra. En dan is er nog de ISOCELL HP3; eveneens een 200MP sensor maar die is 1/1.4" groot. Dat laat ruimte over voor een mogelijke onaangekondigde ISOCELL HP2 maar bevestigd is dat nog niet.

Verbetering?

Uiteindelijk zeggen dit soort ruwe specificaties weinig over het daadwerkelijke resultaat. Er komt bij een goed fotoresultaat ook veel software kijken. We wachten dus nog even voordat we de 200MP camera van de S23 Ultra een verbetering noemen. Samsung's S23-serie wordt pas op z'n vroegst begin 2023 verwacht dus we hebben nog even.