Schermhelderheid Samsung Galaxy S23 Ultra mogelijk naar recordhoogte

Volgens een nieuw gerucht gaat de aankomende Galaxy S23 Ultra van Samsung een record verbreken. Het toestel krijgt naar verluidt de hoogste piek schermhelderheid ooit. Dat is goed nieuws voor de leesbaarheid buitenshuis.

Begin 2023 kondigt Samsung naar alle waarschijnlijkheid de Galaxy S23-serie aan, inclusief deze S23 Ultra. De Ultra is traditiegetrouw het meest high-end en bevat de nieuwste technieken. Eén techniek waarin Samsung zich in 2023 wil onderscheiden is de schermhelderheid. De S23 Ultra krijgt volgens dit gerucht een maximale schermhelderheid van rond de 2200 nits.

De Galaxy S22 Ultra had al een helder 1750 nits scherm

Ter vergelijking, de Galaxy S22 Ultra heeft een piek helderheid van 1750 nits. De Samsung Galaxy S23 Ultra gaat daar dus zo'n 25% overheen. Op moment van schrijven zijn de Apple iPhone 14 Pro en 14 Pro Max de telefoons met de hoogste piek helderheid van 2000 nits. Vermoedelijk kon Samsung dit niet verkroppen.

Dynamic AMOLED 2x met Vision Booster

De maximale schermhelderheid van de Samsung Galaxy S23 Ultra staat volgens de bron nog niet exact vast. Het zal ergens tussen de 2100 en 2200 nits liggen. Samsung gooit de laatste jaren hoge ogen met de beeldschermen in haar duurste Galaxy S-modellen. Het Dynamic AMOLED- scherm ontvangt met ieder jaar nieuwe functies en verbeteringen en geldt als één van de beste in de industrie.

Samsung zal deze S23 Ultra samen met de S23 en S23 Plus naar alle waarschijnlijkheid ergens in het eerste kwartaal van 2023 wereldkundig maken. Mocht de Ultra daadwerkelijk een dergelijk helder scherm krijgen dan staat niets in de weg voor een zonnige toekomst.