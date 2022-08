“Samsung Galaxy S23 Ultra behoudt camera-ontwerp”

We hebben nieuws voor wie z'n oog had laten vallen op de Samsung Galaxy S23 Ultra. Mocht je benieuwd zijn naar de indeling van de camera achterop dan hebben we nu het antwoord voor je.

Samsung houdt voor de Galaxy S23 Ultra vast aan hetzelfde camera-ontwerp als de Galaxy S22 Ultra. Dus de 5 verschillende camera's liggen als druppels in de linkerbovenhoek aan de achterzijde. Dat beweert tenminste onze bron die claimt dit voor 100% zeker te weten.

Zoiets dus

Eerder leerden we al dat de S23 Ultra als eerste Galaxy-telefoon uitgerust wordt met een 200MP camera. Het is geen geheim dat Samsung de nieuwste en en meest uitgebreide technieken uitprobeert op de S Ultra-modellen.

S23 Ultra ontwerp

Dezelfde bron voorspelt dat de Samsung Galaxy S23 Ultra wat minder afgeronde zijkanten heeft dan vorig jaar. Hoekig is hij nog altijd, met een vlakke boven- en onderkant. Mocht dit gerucht werkelijkheid worden dan lijkt het erop dat de afgeronde zijkanten op z'n retour zijn. Samsung begon ermee met de S6 edge maar de afgeronde zijkanten viel niet bij iedereen in goede aarde.