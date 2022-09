Beelden van instap Motorola edge 30 Neo verschenen

Er zijn persafbeeldingen van de aankomende edge 30 Neo verschenen. Het materiaal is afkomstig van Evan Blass, bij sommigen beter bekend als @evleaks. We zien een instaptoestel in verschillende kleuren die eerst onder een andere naam bekend stond.

De aankomende Motorola edge 30 Neo stond eerst bekend als de 'edge 30 Lite'. Daarmee lijkt het de logische opvolger van de Motorola edge 20 Lite te worden. Samen met de edge 30, edge 30 Pro, edge 30 Ultra en edge 30 Fusion moet het de edge 30-serie complementeren.

Binnen dat assortiment lijkt deze Motorola edge 30 Neo het eenvoudigst te zijn. Dat wordt ook duidelijk uit de hoeveelheid aandacht die het toestel tot dusver heeft ontvangen. Of beter gezegd, hoe weinig aandacht. Daar komt met bovenstaand beeldmateriaal een einde aan. We zien de Neo in een viertal kleuren; zilver (Ice Palace), groen (Aqua Foam), paars (Very Peri) en zwart (Black Onyx).

edge 30 Neo specs

Volgens 91mobiles waarop Blass zijn afbeeldingen gepubliceerd heeft krijgt het toestel een POLED-scherm met een hoge 120Hz weergave. De krachtbron is een Snapdragon 695-processor met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag. De batterij kent een capaciteit van 4020 mAh.

edge 30 Neo aankondiging

Blass doet een voorspelling over wanneer Lenovo de Motorola edge 30 Neo aankondigt. Dat gebeurt mogelijk op woensdag 7 september. Dat valt dan wellicht samen met de aankondiging van de overige nog niet aangekondigde edge 30-modellen alsmede de opklapbare razr 3.