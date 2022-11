Beelden van platte Samsung Galaxy A34 verschenen

Het begint steeds duidelijker te worden hoe Samsung telefoons er in 2023 uit komen te zien. Als in, hetzelfde. Beelden van de Samsung Galaxy A34 zijn verschenen en die lijken op wat we eerder hebben gezien. Namelijk een platte achterkant met camera's die daar los op liggen.

Renders van de Samsung Galaxy A34 verschenen bij Giznext en zijn afkomstig van @onleaks. De Franse lekker van telefoons heeft een betrouwbare track-record en dus hebben we alle reden om aan te nemen dat onderstaande plaatjes kloppen.

Renders tonen platte Galaxy A34 van Samsung

De bron meldt verder dat het toestel een 6.5 inch groot scherm krijgt, aan beide kanten plat is en achterop beschikt over een drievoudig camerasysteem. Dat laatste hadden ook wij je kunnen vertellen door simpelweg naar de plaatjes te kijken. Welke cameraresoluties de A34 krijgt is nog onbekend. Uit de overige renders maken we op dat het toestel een USB C-poort heeft en een audio-jack ingang.

Galaxy A34 5G

Het scherm kent verder een inkeping voor de selfiecamera. De vorm daarvan zit een beetje tussen een V en een U in. We durfen dus nog geen harde uitspraken te doen over welk Infinity-scherm de Galaxy A34 precies heeft. De opvolger van de Galaxy A33 komt waarschijnlijk in een 4G- en een 5G-variant uit maar voor welke precies weten we nog niet. Verwacht een aankondiging ergens begin 2023.

