Leverancier hint op ontbreken fysieke knoppen iPhone 15 Pro

Een bekende toeleverancier van Apple heeft aan aandeelhouder gemeld dat het volgend jaar een nieuw component gaat leveren aan de smartphone-industrie. Volgens analisten zou dit wel eens kunnen betekenen dat de nu nog fysieke knoppen van de iPhone volgend jaar worden ingeruild voor haptische.

We nemen je mee terug naar september 2016. Toen kondigde Apple de iPhone 7 aan. Deze had net als z'n voorganger een thuisknop met daarin een vingerafdrukscanner, Touch ID genaamd. Nieuw hieraan was dat de thuisknop geen knop was. Hij leek er wel op en hij klikte zoals een knop, maar het was geen knop. Dankzij een sensor herkende de iPhone 7 dat je hem indrukte. De Taptic Engine simuleerde vervolgens het gevoel van een indrukkende knop.

Taptic Engine op de iPhone 7

Klinkt wat omslachtig maar hoe minder bewegende onderdelen, hoe minder er stuk kan gaan. Bovendien helpt dit om hem waterdichter te maken. De homeknop is inmiddels verdwenen maar de iPhone kent nog altijd knoppen. Om het volume te bedienen en om hem aan te zetten. Wellicht wachten die hetzelfde lot als de homeknop van de iPhone 7.

Cirrus Logic

Dat zou tenminste blijken uit een brief van Cirrus Logic aan aandeelhouders. Hierin staat dat het voor 2023 verwacht een nieuw HPMS-componenten te leveren voor een smartphone. HPMS staat voor High-Performance Mixed-Signal, een techniek die gebruikt wordt voor haptic feedback. Apple gebruikt dat in haar Taptic Engine.

Een tweetal analisten van Barclays suggereren nu dat deze componenten wel eens door Apple gebruikt kunnen worden in de aankomende iPhone 15 serie. Al langer gaan er geruchten dat Apple af zou willen stappen van het gebruik van fysieke knoppen. Zo beweerde analist Ming-Chi Kuo eerder al dat Apple zogenaamde solid-state knoppen zou toepassen. Maar alleen voor de iPhone 15 Pro-modellen, de standaard iPhone 15 krijgt "normale" volumeknoppen.