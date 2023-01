Samsung Galaxy S23*

Nadat de datum al was uitgelekt maakt Samsung de lancering nu officieel. De volgende Galaxy Unpacked vindt op woensdag 1 februari 2023 plaats. Tijdens dit evenement worden de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra verwacht maar wellicht volgen er meer producten.

Samsung Colombia had de datum al eerder geklapt, dus als een verrassing komt het niet. Het evenement start om 19:00 Nederlandse tijd en is live te volgen op Samsung's website. Ook de pers is uitgenodigd om het evenement bij te wonen. Dat is voor het eerst sinds de uitbraak van de Corona-pandemie.

Uitnodiging Galaxy Unpacked voor de S23-serie

Het Galaxy-evenement krijgt de omschrijving "Epic nights are coming". Daarbij schrijft Samsung: "Maak jouw leven epic & deel het met de wereld. Dat is wat jij zult ervaren met de laatste innovaties in onze meest geavanceerde Samsung Galaxy ooit. Laat jezelf verbazen over wat deze smartphone kan doen".

Eerdere Galaxy Unpacked

Samsung kondigde de Galaxy S22 ook in februari aan maar wel een week later dan de S23. De S21 werd daarentegen weer in januari aangekondigd. Maar over het algemeen kondigt Samsung de nieuwste generatie Galaxy S-telefoons in het eerste kwartaal aan.

Verwachte specificaties

Van de S23 en S23+ weten we dat ze een vernieuwd ontwerp achterop krijgt wat meer in lijn ligt met andere Galaxy-telefoons. Voorop zijn de verschillen minimaal met naar verwachting iets kleinere schermranden. De S23 Ultra blijft iets hoekiger dan z'n kleinere broertjes en zal naar verwachting het eerste Galaxy-toestel zijn met een 200MP camera.

Nog niet onthuld, nu al te reserveren

Pre-order start nu

In sommige landen is Samsung meteen begonnen met het aannemen van pre-orders. Door een exemplaar te reserveren ontvang je korting en een hogere inruilvergoeding voor je huidige smartphone.