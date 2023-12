Samsung introduceert A15 en A25 5G met Key Island

Samsung heeft in Vietnam de Galaxy A15 en A25 5G aangekondigd. De eerste komt in versies met LTE en 5G, terwijl de A25 alleen met 5G-ondersteuning wordt uitgebracht. Of alle drie de varianten ook buiten Vietnam worden uitgebracht lijkt klein, maar die met 5G zullen de sprong vast wagen.

Samsung wil de A15 en A25 onderscheiden van andere goedkopere smartphones door een aantrekkelijk ontwerp. De knoppen zijn bij beide toestellen op een eiland geplaatst. Eerder paste Samsung dat toe bij de camera's maar daar is het onlangs juist vanaf gestapt.

Zowel de Samsung Galaxy A15 als Galaxy A25 beschikken over een 6,5 inch groot AMOLED-scherm met een scherpe FHD+ resolutie. De A15 ververst beelden 90 keer per seconde, de A25 doet dat 120 keer. Ook is die laatste is feller met een 1000 nits scherm tegenover 800 nits op de A15.

MediaTek vs Exynos-processor

De Samsung Galaxy A15 5G wordt aangestuurd door een MediaTek Dimensity 6100+ met 8 kernen en 8GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen bedraagt vreemd genoeg meer dan op de A25 5G. Die laatste komt volgens het persbericht niet verder dan 128 GB terwijl de A15 5G standaard 256GB meekrijgt. Mogelijk is dit een tikfout want elders zien we wel maximaal 256GB aan opslag. Wie een Samsung Galaxy A15 LTE op de kop weet te tikken krijgt daar een MediaTek Helio G99-processor bij met 128 of 256GB aan opslaggeheugen.

Alle genoemde toestellen krijgen een 50MP hoofdcamera met f/1.8 lens waarbij alleen de A25 over optische beeldstabilisatie (OIS) beschikt. Dat model krijgt ook een iets hogere 8MP ultra-groothoeklens. De A15-lijn moet het doen met een 5MP schieter. Wel hebben alle drie gemeen dat ze een derde camera hebben om diepte te herkennen van 2MP scherp. Ook gelijk is de selfie-resolutie van 13 megapixel.

Samsung A15 en A25 prijs en verkrijgbaarheid

Samsung noemt in haar persbericht ook prijzen. Omgerekend bedragen die 190 euro voor de A15 4G, 240 euro voor de A15 5G en 250 euro voor de Galaxy A25 5G. De telefoons komen met 4 jaar aan OS-updates, en 5 jaar aan beveiligingsupdates. Er lijken in totaal 4 kleuren te komen; Personality Yellow, Fantasy Blue, Optimistic Blue en Courageous Black. Vanaf 16 december liggen ze in Vietnam in de winkels, wanneer de rest van de wereld volgt is nog onbekend.

