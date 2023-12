Scherm Samsung Galaxy S24 Ultra mogelijk nog helderder

De piekhelderheid van de Samsung Galaxy S24 Ultra is mogelijk nog hoger dan we eerder dachten. Volgens nieuwe informatie zou Samsung deze tot 2600 nits kunnen opkrikken. Hiermee streeft het de Apple iPhone 15 Pro voorbij.

Dit gerucht over de S24 Ultra is afkomstig van @AhmedQwaider888. Deze insider meldde vorig jaar nog in welke kleuren de Galaxy S23 verkrijgbaar zou zijn. Die informatie bleek achteraf te kloppen.

Momenteel het felste scherm? De Google Pixel 8 Pro

Mobiele telefoonschermen worden steeds helderder. En dan met name de piekhelderheid. Dat is een korte periode, bijvoorbeeld buiten in vol zonlicht, om het scherm goed af te kunnen lezen. Zowel Samsung als Apple en Google proberen elkaar op dit gebied te onttronen.

Helderste scherm van nu

De telefoon met het helderste scherm lijkt de recent aangekondigde OnePlus 12. Sommige delen daarvan kunnen tot 4500 nits oplichten. Pakken we het hele paneel dan komt hij echter niet boven de 1600 nits uit. Dan doet de iPhone 15 Pro het beter met 2000 nits. Nog feller is het scherm op de Google Pixel 8 Pro met een 2400 nits. Als de geruchten kloppen dan zit de S24 Ultra daar met 2600 nits nog ruim boven.

Het grootste nadeel van een helder scherm is dat het veel van de batterij vraagt. Daarom werkt de piekhelderheid maar voor korte perioden. Fabrikanten werken daarom vaak ook met een veel lagere typische schermhelderheid. Die zal ongetwijfeld lager zijn. Nutteloos is de piekhelderheid echter niet, want het maakt het aflezen in zonlicht wel beter mogelijk.

S24 Ultra aankondiging

Samsung kondigt naar alle waarschijnlijkheid de S24-serie, bestaande uit de S24, S24+ en S24 Ultra, begin 2024 aan tijdens een nog aan te kondigen Unpacked Event. Als mogelijke datum wordt 17 januari genoemd. Dat is iets eerder dan gebruikelijk. Verwacht wordt dat Samsung de S24-serie in de achtertuin van Apple zal aankondigen.