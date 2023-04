Er is een bericht verschenen die ons wat meer vertelt over de beeldschermen van de Google Pixel 8 Pro en de kleinere Pixel 8. Met name die laatste is interessant want daar gaat wat veranderen.

Dit bericht is afkomstig van analist Ross Young. Deze persoon volgt al jaren de industrie op de voet en dan met name de toeleveringsketen. Wanneer bedrijf A veel componenten inkoopt van bedrijf B dan kan dat iets vertellen over een richting die het op gaat. En zo heeft Ross weer een nieuwtje opgespoord. De tweet in kwestie van @DSCCRoss (Ross Young) Ditmaal over de Google Pixel 8 Pro en Pixel 8. Zo denkt het bedrijf waarvoor hij werkt te weten welke schermformaten die krijgen. Voor de grotere Google Pixel 8 Pro houdt Google het op een formaat van 6,7 inch. Die schermdiagonaal zagen we ook al bij de Pixel 7 Pro. Wel bestaat de mogelijkheid dat het scherm wat afgerondere hoeken krijgt. Pixel 8 wordt kleiner Maar dan de kleinere Pixel 8. Die wordt ook echt kleiner. Volgens het bericht komt dat scherm uit op 6,16 inch tegenover 6,3 op de Pixel 7. Dat verschil oogt klein maar kan in combinatie met de rondere vormgeving wel eens een flink compacter toestel opleveren. Een render van de vermeende Pixel 8 De productie van beide Samsung-schermpanelen zou in mei starten. Een lancering van zowel de Pixel 8 als Pixel 8 Pro wordt dus niet voor die tijd verwacht. Normaliter kondigt Google nieuwe generatie Pixel-telefoons in het najaar aan samen met de lancering van een nieuwe Android-versie. Afbeelding: MySmartPrice