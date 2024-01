Google hint op nieuwe kleur voor Pixel 8 Pro

Google heeft een bericht op X geplaatst met een cryptische omschrijving. Decoderen we het binaire bericht dan lezen we "Fresh year, fresh drop". Klikken we op de link dan is duidelijk wat ons 25 januari te wachten staat.

Er komt namelijk een nieuwe frisse kleur uit voor de Google Pixel 8 Pro. En de naam is Minty Fresh. Samen met straatartiest Ricardo Gonzalez zal Google de nieuwe kleur op 25 januari om 11am EST onthullen.

Pixel 8 Pro in Minty Fresh

Alhoewel er hierboven "Pixel 8" staat zien we toch echt een Pixel 8 Pro. Dat model is namelijk de enige die in deze kleur blauw verkrijgbaar is. Indien de groene Pixel 8 aangekondigd wordt, dan zal het de vierde kleur zijn. De 8 Pro was al verkrijgbaar in Blue, Porcelain en Obsdian.

Onduidelijkheid lot Pixel 8 Minty Fresh

Onduidelijk is of de nieuwe kleur ook naar de Google Pixel 8 komt. Dat toestel is verkrijgbaar in Hazel, Rose en Obsdian. De Hazel-uitvoering heeft een grijs/groene kleur. Nog een groene uitvoering zou wat dat betreft dubbelop zijn.

Het uitbrengen van een nieuwe kleur is een beproefde methode voor fabrikanten om de verkoopaantallen een impuls te geven. Al lijkt dat voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro wel wat vroeg. Het toestel werd immers in oktober 2023 aangekondigd, op moment van schrijven drie maanden geleden. Mogelijk zal de Minty Fresh-uitvoering exclusief bij de Google Store verkrijgbaar zijn.