De eerste renders van de Google Pixel 8 lijken binnen. Steve Hemmerstoffer van @onleaks heeft de handen ineengeslagen met MySmartPrice en fabriekstekeningen omgezet in deze fraaie renders.

Pixel-telefoons zijn vanaf de Pixel 6 altijd erg hoekig geweest. Daar komt met de Pixel 8 verandering in. Zo blijkt uit verschenen renders die je hieronder aantreft. Het hoekige ontwerp wordt ingeruild voor sterk afgeronde hoeken. Net zoals bij Apple en Samsung.

Eerste render van de Pixel 8

Volgens de bron gaat het schermformaat iets omlaag naar 6,2 inch maar dat geldt gelukkig ook voor de schermranden. Google past nog altijd vrij stevige schermranden toe, vooral in vergelijking met de concurrentie. Maar dit ontwerp trekt dat enigszins gelijk. De bron vermeldt verder de afmetingen, waardoor we weten dat het toestel 5 millimeter korter en 2,4 millimeter minder breed wordt. De dikte gaat wel iets omhoog maar dat kan ook te maken hebben met hoe de dikte gemeten wordt. De ene methode rekent hierdoor de behuizing, de andere telt daar de dikte van de camerabehuizing bij op.

Bekende camera-module

De renders vertellen ons verder dat het ontwerp dezelfde lijn voortzet van de Pixel 7. Achterop vinden we dus nog altijd een balk met daarop de camera-sensoren. De renders vertellen ons doorgaans niet welke materialen en welke afwerking er gebruikt worden, maar zoals we het nu zien krijgt de Pixel 8 weer een glanzend aluminium balk. Die kraste bij de Pixel 7 juist erg snel.

In de camerabalk zien we twee camera's. Dat geldt ook voor z'n voorganger. Voor meer zul je ook dit jaar vermoedelijk weer bij de Pixel 8 Pro moeten zijn. Die extra camera is dan waarschijnlijk een periscoop-lens met een breder zoom-bereik. Op de uiteindelijke specificaties moeten we nog even geduld hebben, die ontbreken nog.

