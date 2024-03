Google Pixel 8 verkozen tot beste smartphone tijdens MWC

Google heeft voor het eerst de prijs voor 'Best Smartphone' tijdens het MWC gewonnen. De Pixel 8-serie won het van andere kandidaten zoals de Apple iPhone 15 Pro, OnePlus Open, Samsung Galaxy S23-serie en de Samsung Flip 5.

De Google Pixel 8 en 8 Pro nemen het stokje over van de Apple iPhone 13 Pro Max die vorig jaar er met de winst vandoor ging. Het is voor het eerst dat het de prestigieuze prijs 'Best Smartphone' tijdens de GLOMO-verkiezing van het MWC wint. Google won wel eerder met de Pixel 3 de prijs voor Disruptive Device Innovation.

De 'GLOMO Best Smartphone Award' wordt door de GSMA toegekend aan telefoons die tussen januari 2023 en december 2023 uitkwamen en uitblinken in prestaties en innovatie. Volgens de jury is er dan slechts één winnaar mogelijk; de Google Pixel 8 Serie. Andere kandidaten waren:

De voorgaande winnaars van de 'Global Mobile Awards - Best Smartphone' waren:

Pixel marktaandeel verdrievoudigd

Google heeft momenteel relatief succes met haar Pixel-telefoons. Niet lang geleden werd bekend dat het marktaandeel in Noord-Amerika tussen 2021 en 2023 verdrievoudigd is. Kanttekening daarbij is dat het nog altijd om slechts 3% gaat.

Google neemt de vierde plek in op de Noord Amerikaanse markt

Volgens Counterpoint Research domineert Apple met 62% nog altijd de Amerikaanse markt, gevolgd door 18% voor Samsung en 8% voor Motorola. Google volgt pas op de vierde plaats. Wereldwijd komt Google niet voor in de top-6-telefoonfabrikanten.

Foto: Rick Osterloh