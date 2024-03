Opvallend: Dit zijn de afgewezen ontwerpen van de Nothing Phone (2a)

Nothing onthult op 5 maart haar nieuwe Nothing Phone 2a. Het Engelse bedrijf heeft het ontwerp van het toestel, alsmede enkele specificaties, al vrijgegeven maar haalt nu toch het nieuws. We krijgen namelijk een inkijkje in het ontwerpproces en zien ontwerpen die het niet haalden.

De Nothing Phone (2a) belooft een voordelige alledaagse telefoon te worden met prima prestaties, een goed uithoudingsvermogen en meer dan goede camera's achterop. En dat alles komt er dan als volgt uit te zien.

De definitieve Nothing Phone 2a in het echt

Tot dusver niets nieuws. In een interview met Wallpaper heeft Nothing echter een inkijkje gegeven over het ontwerpproces van de Phone 2a. Meestal zien we hier niets van en houden bedrijven dat geheim. Maar zoals inmiddels wel bekend van Nothing, doen zij de dingen net iets anders. En daarmee weten ze ondanks een klein marketingbudget toch behoorlijk wat publiciteit te genereren.

Nothing Phone 2a prototypes

Nothing fabriceert in een magazijn in London haar eigen prototypes. Hier werken Nothing-medewerkers het uiteindelijke ontwerp uit alvorens tot massaproductie over wordt gegaan. De foto's die Wallpaper hier schoot tonen enkele van deze prototypes die het niet haalden.

Achterkant Nothing Phone 2a prototypes

Hieruit blijkt dat Nothing niet meteen een horizontale layout van de camera's in gedachten had. Nothing experimenteerde met het plaatsen van de modules boven en onder elkaar en diagonaal. En ook over de afwerking van de achterkant was Nothing het niet meteen eens. Zo werd zelfs nagedacht over een niet geheel transparante achterkant, maar één met een kleur.

Niet transparant maar een gekleurde achterkant

Het levert al met al een interessant inkijkje op die we zelden te zien krijgen. De meest afbeeldingen die we van onaangekondigde telefoons te zien krijgen zijn van het uiteindelijke product. Meestal vanwege een lek bij een fabriek of omdat iemand slordig met een testtoestel om is gegaan. Lekken vanaf de tekentafel zijn zeer zeldzaam. Tenzij, zoals nu, een fabrikant die zelf prijsgeeft.

Allemaal afgewezen Nothing Phone 2a prototypes

De Nothing Phone (2a) wordt op dinsdag 5 maart 2024 volledig onthuld tijdens een speciaal evenent in London. Het toestel wordt aangedreven door een met MediaTek aangepaste chip genaamd de Dimensity 7200 Pro.

