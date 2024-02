Eenvoudiger Nothing Phone 2a komt 5 maart 2024 uit

Nothing heeft bekend gemaakt wanneer het de Nothing Phone 2a aankondigt. Omcirkel dinsdag 5 maart in je agenda want om 12:30 CEST zal het een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de Nothing-geschiedenis.

In een video dit Nothing op haar website plaatste horen we dat waar de Nothing Phone 2 voor tech savvy gebruikers is, de Nothing 2a voor de gemiddelde gebruiker is. De 2a belooft dus een mid-range telefoon te worden. Nog meer dan de Nothing Phone 1 destijds was.

Nothing Phone (2a) komt eraan

En alhoewel de Phone (2a) eenvoudiger wordt, wil Nothing twee dingen niet vereenvoudigen; de prestaties en de camera. Ook zal het toestel voorzien zijn van de inmiddels bekende Glyph interface met lichtgevende elementen achterop de telefoon.

Nothing belooft verder dat er geen reclame in het OS zit, zoals sommige andere fabrikanten van goedkopere telefoons doen.

Als eerste de Phone 2a hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Nothing Community Update

De komst van de Nothing Phone 2a komt niet uit de lucht vallen, het bedrijf erkende het bestaan van de telefoon in een recent verschenen Nothing Community Update. Het bedrijf weet verder het toestel redelijk geheim te houden. Recent verschenen afbeeldingen bleken niet te kloppen.