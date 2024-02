Samsung Galaxy S24 Ultra heeft beste telefoonscherm, aldus DxOMark

De lijst 'beste telefoonscherm' heeft een nieuwe aanvoerder. Volgens een uitgebreide test van DxOMark heeft de Samsung Galaxy S24 Ultra momenteel het allerbeste scherm in een telefoon.

In oktober 2023 kende DxOMark nog de titel toe aan de Pixel 8 en 8 Pro, enkele maanden later gaat de bokaal al naar Samsung. Het is met name de Galaxy S24 Ultra die erg goed scoort in de beeldschermtest van DxOMark.

Nieuwe aanvoerder beste telefoonscherm

Met name de afleesbaarheid van het scherm buitenshuis wordt geroemd. Dat komt hoogstwaarschijnlijk door Gorilla Glass Armor dat weerspiegeling tegengaat. De S24 Ultra is de eerste, en op moment van schrijven, enige met die type glas.

DxOMark toont een afbeelding waarin het verschil met de S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max en Pixel 8 Pro goed te zien is.

Van links naar rechts: Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max en Pixel 8 Pro

Gedeelde tweede plaats

Ook de Galaxy S24+ en de reguliere S24 scoren goed en delen nu met de Pixel 8 en 8 Pro de tweede plaats.

Mocht Samsung volgend jaar nog beter scoren dan kan het wat doen aan de helderheid van video's in het donker. Volgens DxOMark is die bij alle S24-modellen wat te helder.

Camera niet in de top 10

Naast schermen test DxOMark ook camera's. Opvallend is dat de Samsung Galaxy S24 Ultra dan niet in de top 10 voorkomt. We vinden het toestel pas terug op plek 18. Dat is overigens wel de hoogste plek voor een Samsung-telefoon. De beste camera vindt je terug in de Huawei Mate 60 Pro+.