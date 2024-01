Samsung Galaxy S24 Ultra verslaat iPhone 15 Pro Max op dit gebied

Nu de vlaggenschepen van de twee grootste telefoonfabrikanten in de winkel liggen is het tijd om ze het tegen elkaar op te laten nemen. Hoe verhoudt de Galaxy S24 Ultra zich tegenover de iPhone 15 Pro Max? En we kunnen alvast verklappen dat Samsung op een zeker gebied duidelijk wint.

Tussen de introductie van de Samsung Galaxy S24 Ultra en Apple iPhone 15 Pro Max zitten 4 maanden en 4 dagen. Ze zijn beiden voorzien van de laatste technieken en vissen uit dezelfde vijver als het gaat om doelgroep.

Natuurlijk zijn er de voor de hand liggende verschillen zoals het scherm. Meet die bij Samsung 6.8 inch groot met een resolutie van 3120 x 1440 pixels, bij Apple is dat 6,7 inch met 2796 bij 1290 pixels. Het scherm van de S24 Ultra kan ook feller; 2600 nits tegenover een piekhelderheid van 2000 nits bij de iPhone 15 Pro Max. Grootste verschil is echter dat het scherm van de Ultra met een pen te bedienen is.

Flink sneller opslag

Maar dat alles valt in het niets als we kijken naar de geheugenchip binnenin. En dan hebben we het niet over de grootte maar over de snelheid. Doordat Samsung binnenin de Galaxy S24 Ultra gebruikmaakt van UFS 4.0 liggen met name de leessnelheden flink hoger.

Verschil in lees- en schrijfsnelheden tussen S24 Ultra en iPhone 15 Pro Max

De leessnelheid van de S24 Ultra ligt 75% hoger, en de schrijfsnelheid 15%, dan de Apple iPhone 15 Pro Max. Ook zou de latency bij de S24 Ultra lager liggen waardoor geheugen sneller aangesproken kan worden. In de praktijk zal je bij de Samsung merken dat met name grote bestanden sneller gelezen of gekopieerd kunnen worden. Denk aan grote 8K-videobestanden.

Zelf alle specificaties van de S24 Ultra en iPhone 15 Pro Max vergelijken kan door op deze link te klikken.

Via: @sakitechonline

Afbeelding: upklyak (Freepik)