Lichtgroene Google Pixel 8 (Pro) Mint nu verkrijgbaar

De nieuwe lichtgroene kleur van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro was al aangekondigd maar nu is de nieuwe kleur ook echt verkrijgbaar. Voor dezelfde prijs als de bestaande kleuren Hazel, Obsidian en Rose.

Nieuw jaar, nieuwe kleur. Dat moet Google gedacht hebben toen ze op dit idee kwamen. Op zich staat de mintgroene kleur de Pixel 8 en Pixel 8 Pro best goed. Het oogt tenminste fris. Het goede nieuws is dat je de beide Pixel-telefoons in deze nieuwe kleur nu al kunt bestellen.

Pixel 8 Pro in mintgroen

Waarom Google voor groen gekozen heeft is een raadsel. Wel weten we dat Google ook alvast een hoesje in bijbehorende kleur heeft uitgebracht. Klanten in de VS krijgen die er tijdelijk gratis bij, elders geldt de aanbieding helaas niet.

Verschil Pixel 8 en Pixel 8 Pro

Google introduceerde Pixel 8-serie in oktober van 2023. De toestellen maken gebruik van de derde generatie Tensor-processor die Google zelf ontwerpt. Alhoewel de processor achterblijft op gebied van prestaties in vergelijking met moderne Qualcomm-chipsets, zijn de toestellen wel erg vloeiend. Dat komt met name omdat Google als maker van Android en Tensor beiden op elkaar kan afstemmen.

Pixel 8 Pro is groter en ziet verder

Verschil tussen de Google Pixel 8 Pro en de Pixel 8 zit hem met name in het grotere formaat, het scherpere en heldere beeldscherm en de aanwezigheid van een 48MP telephotocamera met 5x optische zoom dankzij een periscooplens. Mocht je al die extra's niet nodig hebben dan kun je 280 euro besparen en beter voor de Google Pixel 8 gaan.