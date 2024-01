Ook render van Google Pixel 9 verschenen, grote veranderingen op komst

Nadat eerder deze week renders van de Pixel 9 Pro verschenen duiken nu ook afbeeldingen op van de Google Pixel 9. En wat blijkt? De kleinere Pixel 9 krijgt een flinke upgrade ten opzichte van z'n voorganger.

Wie onderstaande afbeeldingen van de Pixel 9 goed op zich laat inwerken ziet sterke gelijkenissen met de eerder verschenen Pixel 9 Pro. Zo zien we een plat scherm, met dunne randen, sterk afgeronde hoeken en met platte zijkanten. Maar de gelijkenissen houden niet op bij de voorzijde.

Google Pixel 9 in het blauw

Want achterop zien we in totaal drie camera's, waaronder één met periscooplens. Dat is iets wat Google voorheen alleen bij de grotere Pro-modellen toepaste. Ook de camerabalk strekt nu niet meer over de gehele breedte maar ligt als een soort ovaal op de achterkant. Hierdoor heeft het toestel wel wat weg van Bender, de robot uit de animatieserie Futurama.

Render of Bender?

Afbeeldingen van de Google Pixel 9 Pro verschenen bij 91mobiles en zijn van de hand van @onleaks. Deze persoon met inside-informatie bij sommige telefoonfabrieken weet z'n hand vaker te leggen op bouwtekeningen van onaangekondigde telefoons. Deze laat hij vervolgens omzetten in dit soort fraaie renders en verkoopt ze aan de hoogste bieder. Google is vaker slachtoffer geworden van deze methode.

Het zal nog wel even duren voordat Google de Pixel 9-serie aankondigt. Dat gebeurt op z'n vroegst in de tweede helft van 2024, en mogelijk pas ergens rond oktober. Dat de Pixel 9 en Pixel 9 Pro naar elkaar toe kruipen voor wat betreft specificaties, betekent dat er meer ruimte ontstaat richting de Pixel 9a. Daarvan moeten nog wel beelden uitlekken. Niet gek ook, eerst moet de Pixel 8a nog aangekondigd worden.