Google Pixel 9 Pro render duikt eerder dan gebruikelijk op

Het leven kent enkele zekerheden. We gaan dood, we moeten belasting betalen en Google Pixel-telefoons lekken vroegtijdig uit. Zo ook de Pixel 9 Pro die pas eind 2024 verwacht wordt. Daarmee lekt hij zelfs eerder uit dan gebruikelijk. Knap!

Google is niet heel goed in het bewaren van geheimen. Diens telefoons lekken zonder uitzondering allemaal vroegtijdig uit. De vraag is alleen; wanneer? Voor de Pixel 9 Pro wordt die vraag vandaag beantwoord. Pas drie maanden na het verschijnen van de Pixel 8 Pro liggen afbeeldingen z'n opvolger al op straat.

Nu al renders van de Pixel 9 Pro

Meteen valt op dat ook Google platte zijkanten toepast, net als Samsung met de S24(+) en Apple eerder met de iPhone deed. Maar ook de camerabalk is anders dan we van Google gewend zijn. In plaats van dat het de hele breedte van het toestel inneemt, ligt het nu los op de achterkant. Hiermee doet het sterk denken aan de Pixel Fold.

Pixel 9 Pro specificaties

Zoomen we verder in op de camera's dan tellen we er drie. Google past normaliter een periscooplens toe op haar Pro-modellen en dat lijkt voor de 9 Pro niet anders. De bron meldt verder dat het toestel beschikt over een 6,5 inch beeldscherm en dat de afmetingen nagenoeg gelijk zijn aan z'n voorganger. Opvallend, want de 8 Pro beschikt nog over een 6,7 inch scherm.

De Google Pixel 9-serie wordt pas in de tweede helft van 2024 verwacht, waarschijnlijk tijdens het jaarlijkse Made By Google-evenement. In 2023 vond dat plaats in oktober. We hebben dus nog even te gaan.