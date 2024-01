Verkoopdoos Google Pixel 8a verschenen, bevestigt enkele specificaties

Nadat eerder al afbeeldingen en specificaties verschenen van de Google Pixel 8a, lekt nu ook de verkoopdoos uit. Daarmee lijkt een aankondiging aanstaande maar toch laat die mogelijk nog even op zich wachten.

De Pixel A-serie bestaat uit voordelige mid-range modellen met toch een nieuwe Tensor-chip en AI-features. Wel is de behuizing vaak van plastic, zijn de specs net iets minder goed en ontbreken hier en daar functies. Ondanks dat scoren de Pixel A-modellen toch goed want ze hebben een goede camera voor een goede prijs.

Verkoopdoos van de Pixel 8a

Dat lijkt voor de aankomende Pixel 8a niet anders te zijn. De verkoopdoos toont niet alleen een afbeelding van hem, maar ook enkele specificaties. Denk aan een 6.1 inch AMOLED-scherm met vloeiende 90Hz weergave, de Tensor G3 uit de Pixel 8-serie en een dubbele 12MP camera. Mogelijk krijgt het toestel wel een lagere kloksnelheid.

Nette specificaties

Binnenin treffen we verder een 4700mAh grote batterij aan met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslag. Het toestel oogt ditmaal veel afgeronder dan z'n voorganger, de Pixel 7a. Het toestel lijkt verder uit te komen in een blauwe, roze en bovenstaande zwarte kleur. Het typenummer is G6GPR.

Camerabalk van de Pixel 8a steekt niet meer zo veel uit

Google is al sinds de Pixel Fold aan het sleutelen aan haar signatuur camerabalk. Vanaf de Google Pixel 8a krijgt die weer een ander uiterlijk en steekt niet meer zo ver uit als eerder. Verwacht trouwens geen oplader mee in de doos. Je zult zelf een maximaal 27W oplader moeten regelen.

Aankondiging waarschijnlijk in mei

Ondanks dat Google de verkoopdoos van de Pixel 8a klaar heeft, wordt het toestel mogelijk pas in mei aangekondigd. De Pixel A-modellen zien meestal het levenslicht tijdens het Google I/O-evenement. In 2023 werd dat op 10 mei gehouden. Voor 2024 is er nog geen definitieve datum geprikt.

