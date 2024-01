Samsung Galaxy S24 AI-functies komen niet naar S22

Samsung heeft bekend gemaakt dat One UI 6.1 naar de Galaxy S23, S22 en S21 komen, maar alleen die eerste krijgt ook de Galaxy AI-functies die Samsung samen met de S24 aankondigde. Samsung meldde al dat Galaxy AI naar andere modellen kwam maar zei niet welke.

Galaxy AI is de naam van de vele AI-functies die Samsung toevoegde aan de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra. Dit omvat functies voor het automatisch vertalen van tekst en spraak, samenvattingen maken en foto's aanvullen. Binnenkort zijn deze ook beschikbaar op modellen uit de S23-serie.

One UI 6 update-schema

Maar wie een Samsung Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra heeft moeten we teleurstellen. Daar trekt Samsung de streep. Ondanks dat ze wel de One UI 6.1 update krijgen. Dat gebeurt pas na het uitbrengen van een beveiligingsupdate van One UI 6.0 die op z'n vroegst halverwege februari komt.

Compatible met Galaxy AI

Tegenover Techradar laat Samsung weten dat het de Galaxy AI-functies eerst goed werkend wil krijgen op de Galaxy S24- en S23-serie voordat het kijkt naar oudere modellen. Daarmee is de lijst met Galaxy-producten die uiteindelijk Galaxy AI krijgen alsvolgt:

Wie als eerste gebruik wil maken van de Galaxy AI-functies kan terecht bij de S24-serie die 31 januari in de winkel ligt. Deze komen met One UI 6.1 en de Galaxy AI-functies standaard uit de doos.

