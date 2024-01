In deze extra kleuren kun je de Samsung Galaxy S24-serie krijgen

Samsung kondigde de Galaxy S24-serie in een scala van kleuren aan. Maar het hield een aantal kleuren voor zichzelf. Wil je er wat exclusiever bijlopen dan kun je voor deze extra kleurenopties gaan.

Niet dat er wat verkeerd is aan de standaardkleuren waarin je de S24 kunt krijgen. Zo is daar het nieuwe Amber Yellow, Cobalt Violet, Marble Grey en de jarenlang oude Onyx Black. In hetzelfde kleurenpalet kun je de S24+ krijgen. Maar wie wat meer kleur wil, of juist voor iets anders, kan bij Samsung zelf terecht. Al bieden enkele webshops onderstaande kleuren stiekem ook aan.

S24(+) in Jade Green, Sapphire Blue en Sandstone Orange

Samsung Galaxy S24 en S24+

Voor de standaard Samsung Galaxy S24 en S24+ zijn er drie extra kleuren verkrijgbaar. Opgesomd zijn dat:

Sapphire Blue

Jade Green

Sandstone Orange

Alle drie de keluren zijn verkrijgbaar bij Samsung's eigen webshop en komen met 256GB aan opslaggeheugen voor de S24 en 512GB voor de S24+. Vanaf-prijzen zijn respectievelijk 959 en 1269 euro.

Waarom Samsung deze kleuren niet met minder opslag aanbiedt is een raadsel. Mogelijk moet het toch een beetje exclusief blijven.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Min of meer dezelfde kleuren treffen we aan bij de grotere S24 Ultra. Al krijgt de naam daar een verwijzing naar het nieuwe materiaal wat Samsung toepast; titanium. Hier heten de extra kleuren:

Titanium Blue

Titanium Green

Titanium Orange

S24 Ultra in Titanium Blue, Green en Orange

Deze S24 Ultra-kleuren zijn leverbaar met 512GB of 1TB aan opslaggeheugen. Dat betekent wederom dat de vanaf-opslag van 256GB wordt overgeslagen. Wat verder opvalt is dat de Titanium Blue en Titanium Green versies komen met een zwart frame. Bij de Titanium Orange is die grijs van kleur. Bij vrijwel alle standaard kleuren krijgt het frame dezelfde kleur als de achterkant, met uitzondering van Titanium Violet.

Tijdelijk geld terug

Vanaf-prijzen van de exclusieve S24 Ultra kleuren bedragen 1449 euro. Tot 31 januari heeft Samsung een actie waarbij het geld toegeeft, daarna moet de volle mep betaald worden. Alle Samsung S24-modellen liggen vanaf 31 januari in de winkels.

