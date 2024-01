Budget Motorola Moto G24 vroegtijdig te zien op renders

Volgens een nieuw lek zou Lenovo op punt staan om de Motorola Moto G24 aan te kondigden. Beelden daarvan zijn echter nu al binnen en die delen we graag met jou.

Getuige het typenummer lijkt de Moto G24 een relatief eenvoudige Motorola-telefoon te worden. Al lijkt dat aan de afbeeldingen niet eens meteen duidelijk. Zo zien we een scherm met punch-hole voorop, en een dubbele camera achterop. Hier staat bij geschreven: "50MP Quad Pixel".

Moto G24 in het groen

Dat bijschrift lijkt te betekenen dat de G24 foto's schiet met maximaal 12MP dankzij een techniek genaamd 'pixel binning'. Hierbij worden vier pixels samengevoegd tot één wat de lichtgevoeligheid ten goede komt. We vermoeden daarom dat tijdens de onthulling we te horen krijgen hoe goed het toestel is met nachtfotografie.

Moto G24 specs en prijs

De bron vermeldt nog enkele Motorola Moto G24 specificaties. Te weten een 6,56" HD+ scherm met 90Hz weergave, een 5000mAh batterij en een MediaTek Helio G85-processor met 4GB aan werkgeheugen. Dit alles maakt hem onmiskenbaar een budgettelefoon. Tenminste, als de prijs daar ook naar is. Volgens dezelfde bron bedraagt die 169 euro.

Moto G24 in zwart, groen en paars

Verwacht de Motorola Moto G24 in drie verschillende kleuren in de winkels: zwart, groen en paars. Je krijgt in alle drie de gevallen daar 128 GB aan opslaggeheugen bij.