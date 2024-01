Samsung Galaxy S24 Ultra met anti-reflecterend Gorilla Glass Armor getest

De geheel nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra schittert in het dagelijks gebruik dankzij Gorilla Glass Armor. Of beter gezegd, dat doet het niet. Want tijdens testen blijkt pas hoe goed de anti-reflecterende eigenschappen van Gorilla Glass Armor echt zijn.

De Samsung Galaxy S24 Ultra is de eerste smartphone met Corning's nieuwe Gorilla Glass Armor. Dat moet beter bestand zijn tegen krassen en is minder reflecterend tegen invallend licht. Hoe goed dat laatste is blijkt wel uit deze test. Waar ieder glas de eigenschap heeft om licht te weerkaatsen lijkt de S24 Ultra dat simpelweg op te zuigen.

Apple iPhone boven, S24 Ultra met Gorilla Glass Armor onder

Anti-reflecterend glas is niets nieuws, alleen dan is het meestal mat. De Galaxy S24 Ultra heeft echt een gladde afwerking maar absorbeert toch omgevingslicht als een spons, zoals te zien in bovenstaande afbeelding van Ice Universe.

75% minder schermreflecties

We hebben ook andere afbeeldingen gezien waarbij omgevingslicht veel minder waarneembaar is op de S24 Ultra dan bij andere smartphones. Corning vertelde tijdens de onthulling van het glas dat het 75% minder schermreflecties kent en we zijn, gelet op de tests die we gezien hebben, geneigd ze te geloven.

Corning zelf doet wat geheimzinnig over de optische prestaties van Gorilla Glass Armor

En doordat Corning geen coating of matte afwerking gebruikt, zoals sommige monitorfabrikanten doen, zal het effect niet afnemen naar mate de tijd verstrijkt. Hoe het glas dan toch minder weerkaatst zal nog even onduidelijk blijven. Wellicht krijgen we daar antwoord op zodra iemand het scherm weet te breken en verder analyseert.