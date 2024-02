Persmateriaal toont Samsung Galaxy A55 vroegtijdig

Er is persmateriaal verschenen waarop de Samsung Galaxy A55 in verschillende kleuren te zien is. De Galaxy A5x is één van Samsung's best verkopende model en dus zijn de verwachtingen hoog.

Uit eerder verschenen renders bleek al dat de Galaxy A55 er anders uit komt te zien dan z'n voorganger, de A54. Zo krijgt het toestel vlakke zijkanten, net als de huidige Galaxy S24-serie. Hierdoor oogt het geheel meteen meer premium.

Toekomstige Galaxy A55 in drie kleuren

De A55 krijgt net als de onlangs geïntroduceerde A15 en A25 een Key Island waarbij de knoppen verhoogd op de zijkant zitten.

Minder felle kleuren

Samsung lijkt voor het kleurenpalet te kiezen voor minder felle kleuren. We zien lichtroze, zwart en wit. De roze variant lijkt over een kleurovergang te beschikken, misschien afhankelijk van hoe het licht er op valt. We hebben ook een variant in het geel gespot. De Galaxy A54 was ook in vier kleuren verkrijgbaar; Awesome Lime, Violet, White en Black.

Galaxy A55 lijkt ook in het geel te komen

Aankondiging lijkt aanstaande

Samsung lijkt op het punt te staan de Galaxy A55 samen met de min of meer gelijk uitziende Galaxy A35 aan te kondigen. Van beide telefoons zijn nu officieel ogende persrenders verschenen. Bovendien is de A54 bijna één jaar oud.

