Beelden van platte Samsung Galaxy A55 verschenen

Er is beeldmateriaal verschenen waarop de nog onaangekondigde Galaxy A55 van Samsung te zien is. Het ontwerp komt ons bekend voor, het toestel lijkt erg op de eveneens nog aan te kondigen S24. Dit betekent dat Samsung het ontwerp met de platte zijkanten ook naar een voordeliger prijspunt wil brengen.

De Galaxy A5x-serie is een belangrijke in het portfolio van Samsung. Dit is namelijk één van Samsung's best verkopende modellen. Hij biedt uitstekende functies voor een betaalbare prijs, en daarom zie je hem veel in het straatbeeld. De aankomende Galaxy A55 belooft weer een verkooptopper te worden, gelet op deze uitgelekte plaatjes in combinatie met z'n specificaties.

Renders van de Galaxy A55

Zoals wel vaker bij dit soort renders zijn ze afkomstig van @onleaks en werden ze gepubliceerd door MySmartPrice. De plaatjes zijn vermoedelijk tot stand gekomen door gelekte bouwtekeningen. We zien een toestel met platte zijkanten, die van mat metaal lijken te zijn gemaakt. Dat laatste is een vrije interpretatie van @onleaks, het uiteindelijke resultaat kan verschillen.

A55 specificaties

Samsung lijkt voor 2024 vaker telefoons met een platte zijkant uit te brengen. Ook bij de S24 en S24+ wordt deze stijl verwacht. Naast platte zijkanten wordt ook het 6,5 inch scherm plat, zo denkt de bron. Samsung past wederom een AMOLED-paneel toe met hoge 120Hz schermverversing.

Andere specificaties zijn een Exynos-processor met 8GB aan werkgeheugen (RAM), 128 of 256GB aan opslaggeheugen, en een standaard 5000 mAh grote batterij met 25W snelladen. Dit klinkt erg op de A54 5G van een jaar eerder. En dat geldt ook voor het camerasysteem, dat vermoedelijk uit een combinatie van 50, 12 en 5MP bestaat.

Galaxy A55 aankondiging

Samsung kondigde de Galaxy A54 in maart van 2023 aan. Het ligt daarmee voor de hand dat de aankondiging van de A55 al in het eerste kwartaal van 2024 zal plaatsvinden. Dat denkt de bron ook, die zelfs claimt dat een aankondiging snel aanstaande is. Ook van de S24-serie wordt gedacht dat deze eerder dan gebruikelijk komt.