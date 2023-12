Feature Drop voor Google Pixel 8 en 8 Pro brengt AI-functies

Google heeft met een update verbeteringen doorgevoerd aan haar Pixel 8-telefoons. Deze Feature Drop verbetert bestaande functies en voegt nieuwe toe. Met name de Pixel 8 Pro profiteert hiervan.

Google heeft de Feature Drop voor december vrijgegeven voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Deze bevat onder meer een verbeterde GPU-driver die bepaalde games flink sneller maken. Volgens @MishaalRahman draaien bijvoorbeeld Genshin Impact en Fortnite nu stukken soepeler.

Smart Reply in Gboard en Summarize in Recorder

Volgens een blogpost van Google brengt de Feature Drop ook AI-functies naar de Pixel 8 Pro. Het nieuwe Gemini-model komt in afgeslankte vorm beschikbaar om samenvattingen te maken van voice memo's of om antwoorden te voorspellen in Gboard. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ook andere Pixel-modellen waaronder de Pixel 8 de beschikking krijgen over deze generatieve AI-toepassingen.

Video Boost

Een andere nieuwe functie die sterk leunt op AI is Video Boost. Ook deze werkt alleen op de Pixel 8 Pro. Deze uploadt video naar de cloud waarna kleuren en belichting aangepast worden, het beeld gestabiliseerd wordt en scherpte wordt toegevoegd. Video Boost werkt ook in de avonduren bij weinig licht.

Voor en na Video Boost

Ook op het gebied van foto's brengt de Feature Drop verbeteringen. Zo is er gesleuteld aan de portretmodus waarbij je achteraf de belichting kunt aanpassen. Huisdiereigenaren zullen verheugd zijn te vernemen dat Photo Unblur vanaf nu ook werkt op hun viervoeter. Handig want juist honden of katten willen niet altijd stil zitten voor dat perfecte plaatje.

Repair Mode

Google voegt daarnaast een nieuwe functie toe genaamd Repair Mode. Mocht je je toestel voor reparatie opsturen dan kun je deze modus inschakelen zonder eerst een factory reset te doen. Je gegevens blijven bewaard maar zijn niet zichtbaar voor onbevoegden.