Samsung Galaxy S24 Ultra in foto vergeleken met S23 Ultra

De Samsung Galaxy S24 Ultra is nog niet aangekondigd, laat staan verkrijgbaar in de winkel. Toch heeft iemand het toestel in handen gekregen. En schijnbaar heeft deze diepe zakken want hij of zij beschikt ook over een S23 Ultra. Deze worden voor het gemak naast elkaar gelegd zodat wij ze kunnen vergelijken.

De Galaxy S24 Ultra wordt een evolutionaire update, niet een grote. Dat bleek eerder al uit renders, en dat blijkt nu ook uit deze foto's. Naast een andere kleur (de S24 Ultra is de zilverkleurige, de S23 Ultra de zwarte) verschilt alleen de uitsparing voor de luidspreker.

S23 Ultra boven, S24 Ultra beneden (klik voor groot)

Ook lijkt de S Pen wat minder bol te worden en ontbreekt er onderop een gaatje, vermoedelijk voor de extra microfoon of ventilatie. Die lijkt naar de bovenkant verhuisd te zijn. Maar over het algemeen geldt dat er geen grote verschillen zijn. Dat blijkt ook wanneer we naar de zijkanten van beide telefoons kijken.

Toch lijken de knoppen iets verfijnder en lijken ze groter. Ook ziet de verflaag er iets egaler uit dan op de S23 Ultra, die oogt wat korreliger. Of dit een gevolg is van het toepassen van titanium weten we nog niet. Daar horen we begin 2024 ongetwijfeld meer over wanneer Samsung de S24 Ultra officieel aankondigt. Dat zal gebeuren tijdens een nog aan te kondigen Unpacked Event.

