Real life foto’s verschenen van Samsung Galaxy S24 Ultra

Er zijn foto's verschenen waarop de aankomende Galaxy S24 Ultra te zien is. Het is voor het eerst dat er foto's opduiken van het toestel. Eerder verschenen al wel renders.

Wie de foto's nader bekijkt komt meteen tot de conclusie dat de Samsung Galaxy S24 Ultra geen baanbrekende upgrade is. Het toestel oogt erg op z'n voorganger; de S23 Ultra, op een andere kleur na dan.

Voor het eerst echte foto van de Samsung Galaxy S24 Ultra

Wel krijgen we een eerste blik op wat de titanium behuizing lijkt te zijn. Deze is mat van afwerking en lijkt dezelfde vingerafdrukken achter te laten als bij de iPhone 15 Pro. Dat is een bekende bijwerking van het materiaal titanium.

Waarschijnlijk werkend model

Of het een echt exemplaar is of een dummy kunnen is niet met zekerheid te zeggen. Wel zien we in één van de foto's de tijd op het scherm. Dat is iets wat doorgaans niet bij dummies gebeurt.

Samsung past een platte achter- en voorkant toe maar de zijkanten zijn wel bol. Iets wat niet bij de S24 en S24+ gaat gebeuren. Links onderin zit de S Pen verstopt en wederom zitten er achterop 5 camera's. Samsung is volgens de geruchten van plan de S24 Serie op 17 januari 2024 aan te kondigen.

