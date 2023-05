Nothing, het bedrijf van Carl Pei, heeft een tweet verstuurd waarin het een gedeelte laat zien van de Nothing Phone (2). Volgens dezelfde tweet moet het "premium" toestel ergens in de zomer van 2023 uitkomen.

Het bedrijf Nothing werd in 2020 opgericht door Carl Pei, de mede-oprichter van OnePlus. Nothing heeft inmiddels al enkele producten aangekondigd waaronder de Nothing Ear (2) draadloze oordopjes en natuurlijk de Nothing Phone (1). Die laatste viel op vanwege de transparante en lichtgevende elementen achterop.

Gedeelte van de Nothing Phone (2)

Ook de Nothing Phone (2) lijkt daarover te beschikken, getuige bovenstaande afbeelding. We zien een knipperend LED-notificatielampje en wat lijkt op een schuifknop. Mogelijk om het toestel op stil te zetten, vergelijkbaar met de ring/silent-knop op de iPhone en voorheen op OnePlus-telefoons.

Premium Nothing Phone (2)

In de begeleidende tweet meldt Nothing dat het gaat om een premium toestel dat in de zomer van 2023 arriveert. Ook de Phone (1) was premium vormgegeven maar was vanwege de Snapdragon 778G+ processor toch meer midrange dan high-end.

De Nothing Phone (2) belooft krachtiger te worden. Mogelijk dankzij de Snapdragon 8 Gen 2-processor. Andere specificaties die genoemd worden zijn een 120Hz OLED-scherm en een grotere 5000mAh batterij. Nu is het nog wachten tot de zomer voordat het toestel te koop zal zijn.