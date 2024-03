Samsung: langverwachte Galaxy A55 en A35 komen 11 maart

Samsung heeft bekend gemaakt wanneer het de Galaxy A55 en Galaxy A35 aankondigt. Maandag 11 maart zullen beide Galaxy A-toestellen wereldkundig gemaakt worden.

De aankondiging werd verspreid door Samsung India. Het ligt niet voor de hand dat de lancering een pure Indiase aangelegenheid is. We verwachten daarom dat 11 maart het moment is dat Samsung de Galaxy A55 en A35 internationaal zal onthullen.

Nieuwe Galaxy A-telefoons in tenminste drie kleuren

De bijbehorende video begint met ijs dat gebroken wordt. Wellicht is dit een verwijzing naar de ijsblauwe kleur waarin de A55 verwacht wordt. Vervolgens zien we, vermoedelijk de Galaxy A55, voorbijkomen in tenminste drie kleuren. Samsung heeft de video voorzien van de teksten "Flaunt me, Love me", "Get ready for the all-new awesome" en "Coming soon".

Key Island

De Galaxy A5x-serie geldt al jarenlang als Samsung's best verkopende model en dus zijn de verwachtingen hooggespannen. We houden voor dit jaar rekening met een Key Island. Dat is een ontwerpkeuze waarbij de zijknoppen verhoogd op een soort eiland liggen.

Drie camera's achterop

Achterop de Galaxy A55 5G zal er sprake zijn van drie camera's, zo is ook te zien op Samsung's aankondigingswebsite. Echt verrassend is dit niet; beeldmateriaal van beide A-modellen is al geruime tijd binnen. Bovendien beschikt ook zijn voorganger, de A54, achterop over 3 camera's.

Samsung lanceert de Galaxy A55 en Galaxy A35 op 11 maart 2024 om 2:30 PM lokale tijd, het is dan 10:00 bij ons. Hopelijk weten we je dan nog iets te vertellen wat we nog niet wisten.