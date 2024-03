Helaas: Geen 7 jaar lang updates voor Samsung Galaxy A55

Even hadden we hoop dat Samsung ook de aankomende Galaxy A55 zou voorzien van 7-jaar lang OS-updates. Helaas kan dat idee de prullenbak in. Samsung heeft namelijk heel andere plannen met het toestel.

Op de webpagina waarop Samsung zegt op 11 maart de Galaxy A55 aan te kondigen staat namelijk het volgende. "Blijf up-to-date met 4 OS-upgrades* en 5 jaar lang beveiligingsupdates". Samsung behoudt zich verder het recht om hiervan af te wijken zonder verdere opgaaf. Fijn is dat.

Toch zijn vier Android-upgrades meer dan redelijk te noemen. Er van uitgaande dat de Samsung Galaxy A55 met Android 14 uitkomt, dan ontvangt deze in ieder geval Android 18, ergens in 2028. En de laatste beveiligingsupdate een jaar later in 2029. Tegen die tijd zal je A55 vermoedelijk zelf ook wel aan vervanging toe zijn.

Zelfde software-belofte als vorig jaar

Samsung verlengde onlangs haar update-beleid voor de Galaxy S24-serie naar 7 jaar. Dat geldt voor zowel OS-upgrades als beveiligingsupdates. De Galaxy A-serie blijft op 4 jaar, net als voorgaande jaren.