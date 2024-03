Nothing onthult Phone (2a) met haar grootste batterij ooit

De Nothing Phone 2 heeft er sinds vandaag een klein broertje bij. Al is de Phone (2a) fractioneel kleiner maar met een even groot beeldscherm van 6,7 inch. Het toestel is vanaf vandaag te bestellen voor een bedrag van €329.

Nothing slaagde er goed in de hype rondom de Phone (2a) groot te houden. In alle eerlijkheid is er ook veel om naar uit te kijken. Zo beschikt de Nothing Phone (2a) over veel van de eigenschappen van de Nothing Phone (2) maar is dan veel goedkoper.

Zo lijkt Nothing's nieuwe toestel over dezelfde camera setup te beschikken. Deze bestaat uit een dubbele 50MP camera met dezelfde aperture van f/1.88 en f/2.2. Hieraan toegevoegd is Nothing's TrueLens Engine voor natuurgetrouwere opnames. Onderdeel hiervan is 'Ultra XDR' dat Nothing samen met Google heeft ontwikkeld voor betere HDR-opnames. Schaduwen en belichting moet hierdoor nauwkeuriger zijn.

Dimensity 7200 Pro

De 2a draait onder een aangepaste MediaTek-processor, genaamd de Dimensity 7200 Pro met een maximele kloksnelheid van 2,8 GHz. Deze chipset is gebouwd op een 4nm procede van TSMC. Het werkgeheugen komt uit op maximaal 12GB en kan nog eens met 8GB uitgebreid worden dankzij de RAM Booster-technologie. Door dit alles is de Nothing Phone (2a) tot 13% krachtiger dan de Phone (1) maar toch 16% zuiniger.

Nothing Phone (2a) in Milk, Black en White

Nothing Phone 2a in de winkels

Nothing heeft de Phone (2a) voorzien van haar grootste batterij ooit; 5000 mAh. Snelladen kan alleen bedraad en met 45W. Draadloos laden zoals z'n voorganger ontbreekt. Verwacht de Nothing Phone (2a) in drie kleuren in de winkel; Black, Milk en White en in de configuraties 8GB+128GB en 12GB+256GB. Prijzen starten vanaf €329 en lopen op tot €379.

Als eerste de Phone 2a hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Vroege kopers krijgen tot 19 maart een jaar lang Perplexity Pro bij het toestel. Deze AI-app maakt het mogelijk om online vragen te stellen.