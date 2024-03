Auw! Google Pixel 8a wellicht flink duurder

Het lijkt er op dat we dit jaar weer een prijsverhoging te slikken krijgen voor de Pixel a-telefoon. Net als vorig jaar komt er weer wat bovenop, mogelijk zelfs nog meer dan vorig jaar. Is de Pixel 8a hiermee nog wel een mid-range telefoon?

Google verhoogde de prijs van de Pixel 7a vorig jaar met €50 naar €510. We concludeerden al in onze Pixel 7a review dat dat aan de stevige kant was. Gelukkig ontving het toestel kort daarop een prijsverlaging van €100 waarvan we hoopten dat Google daar van geleerd had. Niet dus, blijkt nu.

Render van de Google Pixel 8a

Want volgens WinFuture krijgt de beoogde Pixel 8a met 128GB een Europese vanaf-prijs van maar liefst €569,90. Wil je 256GB aan opslag dan kost je dat €630. Voor dit bedrag heb je inmiddels ook een Pixel 8 met betere specs.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Google het zichzelf moeilijk maakt. Allereerst prijst Google zichzelf uit de markt voor betaalbare mid-range telefoons zoals de Samsung Galaxy A54 en de onlangs aangekondigde Nothing Phone (2a).

Prijsverloop van Pixel 8a laat stevige prijsverlaging zien

Ten tweede concurreert de Pixel a steeds vaker met de reguliere Pixels, mede omdat die tegen het uitkomen van de Pixel a veelal in prijs verlaagd is. Welke situatie het voor de Google Pixel 8a wordt is afwachten, maar een slechte start betekent meestal een slecht einde.

Tenminste 4 kleuren

Verwacht wordt dat Google de Pixel 8a ergens in mei tijdens het Google I/O-event wereldkundig maakt. Eerdere geruchten spraken over tenminste vier kleuren; White, Black, Bay en Mint.

Foto: Smartprix