Render toont Nothing Phone 2a vroegtijdig

Onleaks heeft afbeeldingen en specificaties van de Nothing Phone (2a) gepubliceerd. De lancering van het nieuwe mid-range toestel van Nothing staat gepland voor 5 maart maar is nu al te zien.

Je hoeft niet echt met je ogen te knijpen om hier een Nothing-telefoon in te zien. De Phone 2a deelt kenmerken van de Nothing Phone 2 waaronder de lichtgevende LED-verlichting. We zien verder twee camera's die horizontaal gepositioneerd zijn.

Nothing Phone (2a) in het zwart

Volgens de bron gaat het om een dubbele 50MP Sony camera met OIS. De selfiecamera voorop zit in het 6,7 inch scherm verwerkt en kent een resolutie van 32MP.

MediaTek Dimensity 7200 Pro

Inmiddels kondigt Nothing op haar website aan welke processor er in de Phone 2a gebruikt wordt. Het gaat om de Dimensity 7200 Pro van MediaTek. Deze heeft MediaTek op verzoek van Nothing ontwikkeld en is (nog) niet op de MediaTek-website te vinden. Ook opvallend; er is 12GB aan werkgeheugen. Meer dan gebruikelijk voor een mid-range telefoon.

Nothing Phone (2a) met MediaTek Dimensity 7200 Pro-chip

De Nothing Phone (2a) zal op 5 maart aangekondigd worden en kost naar verluidt 349 euro voor het instapmodel. Eerder liet Nothing al weten niet te bezuinigen op prestaties en de camera.