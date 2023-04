Oppo roert zich nu al een tijdje in de markt van opvouwbare telefoons. Onder de serienaam 'Find N' vinden we er enkele modellen terug waaronder de veelgeprezen Find N2. Misschien wel de enige foldable die het echt op kan nemen tegen de Samsung Fold 4. En juist dat model krijgt een opvolger.

De huidige Fold N2 is net als de Fold4 van Samsung een horizontaal uitvouwbare telefoon. Oppo's telefoon verschilt met die van Samsung door de flink kleinere verhoudingen. Hij is veel minder lang dan de Samsung.

Schema van mogelijk de Oppo Find N3

Als we nu naar deze uitgelekte schema kijken dan gaat dat veranderen. Jammer ergens want het idee van de Oppo Find N2 is goed. Klein ingeklapt, groot uitgeklapt. Mogelijk bleek de bruikbaarheid van het flink minder hoge scherm toch minder dan verwacht. In plaats daarvan lijkt toch weer gekozen te zijn voor een inmiddels traditionele 21:9-verhouding.

Find N3 specificaties

De verder voor ons onbekende bron meldt verder ook nog enkele specificaties. Zo wordt verwacht dat de Oppo Find N3 buitenop een 6,5 inch scherm heeft, en binnenin een 8 inch groot exemplaar met scherpe 2268x2440 pixels resolutie en vloeiende 120Hz weergave. De camera's lijken afkomstig van Hasselblad, getuige het logo op de cameramodule.

Mogelijk gaat het om een 50+48MP exemplaar met nog een aparte zoomcamera met periscooplens. Buitenop zit voorop dan nog een 20MP exemplaar en binnenin een 32MP in een schermgat. Al betwijfelen we dat alle specificaties van de Find N3 nu al definitief zijn.

(Via)