Onleaks toont dikkere Samsung Galaxy Z Flip 6, mogelijk vanwege grotere accu

Onleaks heeft als eerste renders getoond van de nog aan te kondigden Samsung Galaxy Z Flip 6. Het toestel lijkt op het eerste gezicht niet veel te verschillen, behalve van de iets dikkere behuizing. Betekent dit de Flip 6 een grotere batterij krijgt?

De Flip-serie bevat Samsung's voordeligste foldables. Al is het maar wat je voordelig noemt. De vanaf-prijs van een nieuwe Flip start nog altijd boven de psychologische duizend euro-grens. Toch zijn het vooral Flip-modellen die we het vaakst rondom ons heen tegenkomen. Voor de Flip 6 heeft Samsung mogelijk een verrassing in petto.

Eerste render van Flip 6 verschenen

Renders van het nieuwe opklapbare toestel verschenen bij Smartprix en zijn van de hand van @onleaks. De renders lijken sterk op de bestaande Z Flip 5 totdat we de afmetingen vergelijken.

Dikkere behuizing = dikkere accu?

De Galaxy Z Flip 6 belooft namelijk 0,5 millimeter dikker te worden. De voornaamste reden voor fabrikanten om telefoons dikker te maken is om ruimte te vinden voor een dikkere batterij. De accu in de Flip 5 kent momenteel een capaciteit van 3700 mAh.

Veel uiterlijke verschillen kent de Flip6 niet

Vrijwel alle Flip-modellen kennen een wat problematische batterijduur. Veel langer dan een dag is moeilijk te halen. Een grotere accu ligt dus erg voor de hand.

Eerder dan gebruikelijke lancering

Veel andere verschillen kunnen wij niet bespeuren. Buitenop zitten nog altijd twee camera's in de hoek, het coverscherm lijkt 3,4 inch groot te zijn terwijl het binnenste scherm 6,7 inch groot blijft. De locatie van de knoppen, de vingerafdrukscanner en de poorten: ze lijken allemaal op dezelfde plek te zitten.

Never change a winning team

Mogelijk zien we de Samsung Galaxy Z Flip 6 eerder dan gebruikelijk. Er gaan geruchten dat de volgende Galaxy Unpacked al in juli plaatsvindt, gelijktijdig met de start van de Olympische Zomerspelen in Parijs. Dat sportevenement staat gepland voor 26 juli.