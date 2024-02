Deze Xiaomi-telefoons krijgen update naar HyperOS

Xiaomi heeft tijdens het MWC haar nieuwe besturingssysteem HyperOS toegelicht. Voortaan zullen alle nieuwe telefoons ermee worden uitgerust, maar ook enkele bestaande telefoons krijgen een update. Benieuwd welke? Wij sommen ze op.

HyperOS is de naam van Xiaomi's schil bovenop Android en vervangt daarmee MIUI. Het is bedoeld voor smartphones, tablets en ook wearables zoals smartwatches. Het nieuwe OS zal te vinden zijn op toekomstig uit te brengen telefoons, waaronder de Xiaomi 14 en 14 Ultra.

HyperOS komt als losse update in de eerste helft van 2024 naar deze smartphones:

Volgens Xiaomi is 7 jaar aan HyperOS gewerkt en moet het uiteindelijk draaien op telefoons, IoT-apparaten en zelfs auto's zoals de onlangs aangekondigde SU7. Het OS neemt enkele GB's aan data minder in beslag zodat er meer ruimte voor eigen content overblijft.

HyperOS heeft nieuwe Visual Identity

Ook belooft Xiaomi dat HyperOS sneller is met minder vertraging voor alledaagse activiteiten. Xiaomi heeft inspiratie opgedaan in de natuur voor de interface met elementen die lijken op glas, zachte kleuren en veel rondingen. Het ziet er nog altijd wel wat uit als MIUI maar dan minder overdreven.

AI-apps

Standaard beschikt HyperOS over enkele AI-functies waaronder 'AI photo search' waarbij je met tekst naar foto's kunt zoeken. Een andere interessante app is AI Portrait. Deze app kan van bestaande selfies een digitale versie van jezelf maken daarna willekeurige foto's maken op basis van een zoekopdracht.

AI Portrait maakt portretten van je op basis van tekst

Tover jezelf op ski-vakantie of op een kerstfeest, zonder er ooit te zijn geweest. De foto's worden voorzien van een AI-watermerk om verwarring te voorkomen.

AI Expansion

Een andere app die gelijkenissen toont met wat Samsung in Galaxy AI liet zien is AI Expansion. Waar Samsung de mogelijkheden van AI gebruikt om foto's te draaien zonder ze te vervormen, gebruikt Xiaomi het om foto's simpelweg groter te maken dan ze oorspronkelijk zijn.

AI Expansion in actie

Ook hier wordt de resultaatfoto voorzien van een watermerk met de tekst "Generated by AI". Wie als eerst van deze apps gebruik wil maken kan het beste kijken naar de Xiaomi 14 en 14 Ultra, die uit de doos met HyperOS geleverd worden. Of je zult moeten wachten tot ergens in de eerste helft van 2024 voordat HyperOS naar bestaande Xiaomi-telefoons komt.